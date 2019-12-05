05.12.2019 10:59

Короткое замыкание электросети едва не уничтожило дом

Спасатели час ликвидировали очаги возгорания.



// ГСЧС

4 декабря в 15:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пограничной, 31-А.



К месту происшествия сразу выехали 2 отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 3 кв.м.



В 15:59 спасатели локализовали возгорание и в 16:42 ликвидировали его.



На месте происшествия было задействовано 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.



По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.