Короткое замыкание электросети едва не уничтожило дом

Спасатели час ликвидировали очаги возгорания.
4 декабря в 15:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Пограничной, 31-А.
К месту происшествия сразу выехали 2 отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели домашние вещи на площади 3 кв.м.
В 15:59 спасатели локализовали возгорание и в 16:42 ликвидировали его.
На месте происшествия было задействовано 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава.
По предварительным данным причиной возгорания стало короткое замыкание электрической сети.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: