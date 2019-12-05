По неизвестным причинам загорелся ломбард на Салтовке (ФОТО)

Пожар в помещении лромбарда, который располагался в пристройке к жилому девятиэтажному дому на ул. Гвардейцев Широнинцев, 62, роизошел около четырех часов утра 5 декабря.
На тушение выезжали пожарные 22-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник из внешней стороны стены пристройки к жилому дому, принадлежащей ломбарда. Площадь пожара составила около 5 кв.м.
В 4:25 огонь был локализован и в 4:43 ликвидирован. Им повреждена только наружная облицовка стены. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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