Volkswagen вылетел на встречку и протаранил фуру (ФОТО)

В ДТП пострадали два человека.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 14:25 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюм Харьковской области.
Водитель автомобиля марки «Volkswagen», 67-летний житель Донецкой области, во время движения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «DAF».
В результате аварии 45-летний пассажир автомобиля «Volkswagen» получил телесные повреждения. Также травмы получил и сам водитель легковушки. С травмами их доставили в местную больницу.
Информация о происшествии внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.
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