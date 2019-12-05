05.12.2019 11:32

Volkswagen вылетел на встречку и протаранил фуру (ФОТО)

В ДТП пострадали два человека.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 14:25 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюм Харьковской области.



Водитель автомобиля марки «Volkswagen», 67-летний житель Донецкой области, во время движения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «DAF».



В результате аварии 45-летний пассажир автомобиля «Volkswagen» получил телесные повреждения. Также травмы получил и сам водитель легковушки. С травмами их доставили в местную больницу.



Информация о происшествии внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.