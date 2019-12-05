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05.12.2019  11:32   

Volkswagen вылетел на встречку и протаранил фуру (ФОТО)

В ДТП пострадали два человека.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 декабря около 14:25 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» в городе Изюм Харьковской области.

Водитель автомобиля марки «Volkswagen», 67-летний житель Донецкой области, во время движения не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «DAF».

В результате аварии 45-летний пассажир автомобиля «Volkswagen» получил телесные повреждения. Также травмы получил и сам водитель легковушки. С травмами их доставили в местную больницу.

Информация о происшествии внесена в Единый учет Изюмского отдела полиции. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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