На границе нарушители на авто угрожали пограничникам харьковского отряда

Мужчины, которых в результате погони остановили несколько нарядов пограничников отказались предоставлять документы и угрожали пограничникам.
По данным службы, ночью 5 декабря Харьковский правоохранители задержали троицу, которая незаконно находилась вблизи границы.
Патрулируя участок, пограничники заметили автомобиль "Фольксваген", который двигался со стороны границы вглубь территории Украины. Правоохранители начали преследование транспортного средства. На окраине населенного пункта Липцы автомобиль остановили. На требования пограничного наряда трое пассажиров отказались предоставить для проверки документы, удостоверяющие личность, и выражали угрозы в сторону пограничников.
Правоохранители мужчин задержали и доставили в подразделение для составления соответствующих материалов об административных правонарушениях по ст. 202 и ст. 185-10 КУоАП.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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