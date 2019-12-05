Главная Новости Криминал и происшествия Возле Воробьевых гор подожгли автомобиль
05.12.2019  15:36   

Возле Воробьевых гор подожгли автомобиль

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля в Киевском районе Харькова.


// Нацполиция

5 декабря около часа ночи в полицию поступила информация о том, что по переулку Шевченковском горит автомобиль «Honda».

Заявительница выразила подозрение, что транспортное средство подожгли, поскольку видела, как от него отбежали три человека в черной одежде.

Пожар был локализован и ликвидирован работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожен салон транспортного средства, передние колеса и багажник сгорели полностью, задние колеса - частично.

На место выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежал 58-летнему харьковчанину. Также установлено, что 15 октября текущего года уже была попытка поджога его автомобиля.

Вещественные доказательства изъяты.

Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Криминал и происшествия Неисправен дымоход стал причиной пожара в котедже в ближнем пригороде Харькова (ФОТО) 05.12 Криминал и происшествия По неизвестным причинам загорелся ломбард на Салтовке (ФОТО) 05.12 Криминал и происшествия Короткое замыкание электросети едва не уничтожило дом
 
 

Видео

ДТП на Тракторах: на пешеходном переходе Mercedes врезался в столб. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 