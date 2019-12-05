Возле Воробьевых гор подожгли автомобиль

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля в Киевском районе Харькова.
5 декабря около часа ночи в полицию поступила информация о том, что по переулку Шевченковском горит автомобиль «Honda».
Заявительница выразила подозрение, что транспортное средство подожгли, поскольку видела, как от него отбежали три человека в черной одежде.
Пожар был локализован и ликвидирован работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожен салон транспортного средства, передние колеса и багажник сгорели полностью, задние колеса - частично.
На место выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежал 58-летнему харьковчанину. Также установлено, что 15 октября текущего года уже была попытка поджога его автомобиля.
Вещественные доказательства изъяты.
Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.
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