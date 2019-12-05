05.12.2019 15:36

Возле Воробьевых гор подожгли автомобиль

Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания автомобиля в Киевском районе Харькова.



// Нацполиция

5 декабря около часа ночи в полицию поступила информация о том, что по переулку Шевченковском горит автомобиль «Honda».

Заявительница выразила подозрение, что транспортное средство подожгли, поскольку видела, как от него отбежали три человека в черной одежде.



Пожар был локализован и ликвидирован работниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожен салон транспортного средства, передние колеса и багажник сгорели полностью, задние колеса - частично.



На место выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Полицейские выяснили, что сгоревший автомобиль принадлежал 58-летнему харьковчанину. Также установлено, что 15 октября текущего года уже была попытка поджога его автомобиля.



Вещественные доказательства изъяты.



Сообщение зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.



В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия.