Под Харьковом пенсионеры обменяли «похоронные» деньги на фантики

Мошенница развела нескольких пенсионеров на круглую сумму и получила условное наказание.
В Харьковской области пенсионеры стали жертвами дерзких аферистов. Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.
При этом обманщица представлялась сотрудницей местного отдела Пенсионного фонда, и предлагала пенсионерам поменять наличные деньги прямо на месте. Один из пострадавших отдал мошеннице свои 950 гривен в обмен на 1,3 тыс. фальшивых купюр.
Спустя день такую же схему «соцработница» провернула с бабушкой, у которой выманила 70 тысяч гривен. Еще через несколько недель у другой пенсионерки обманом «увела» 30 тысяч гривен.
Последней для аферистки стала «сделка» на 50 тысяч гривен – пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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