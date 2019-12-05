05.12.2019 16:26

Под Харьковом пенсионеры обменяли «похоронные» деньги на фантики

Мошенница развела нескольких пенсионеров на круглую сумму и получила условное наказание.



://kharkiv.znaj.ua

В Харьковской области пенсионеры стали жертвами дерзких аферистов. Об этом стало известно из материалов Единого судебного реестра.

Как сообщается, обманщица промышляла в городе Купянске весной этого года. Она ходила по частным домовладениям и рассказывала одиноким старикам, будто бы в стране проводится финансовая реформа, и деньги «старого» образца скоро перестанут принимать в магазинах.

При этом обманщица представлялась сотрудницей местного отдела Пенсионного фонда, и предлагала пенсионерам поменять наличные деньги прямо на месте. Один из пострадавших отдал мошеннице свои 950 гривен в обмен на 1,3 тыс. фальшивых купюр.

Спустя день такую же схему «соцработница» провернула с бабушкой, у которой выманила 70 тысяч гривен. Еще через несколько недель у другой пенсионерки обманом «увела» 30 тысяч гривен.

Последней для аферистки стала «сделка» на 50 тысяч гривен – пострадавшая обратилась за помощью к правоохранителям.

На суде обманщица признала свою вину, добавив, что на содержании у нее трое детей. Ее наказали тремя годами тюрьмы условно.