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05.12.2019  16:56   

Пожар в Киевском райотделе полиции (ВИДЕО)

Возможная причина – неисправность электропроводки.


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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в одном из служебных кабинетов Киевского ОП произошло возгорание.

Предварительно, неисправность электропроводки.

Пожар быстро потушили. Эвакуация не проводилась.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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