Пожар в Киевском райотделе полиции (ВИДЕО)

Возможная причина – неисправность электропроводки.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в одном из служебных кабинетов Киевского ОП произошло возгорание.
Предварительно, неисправность электропроводки.
Пожар быстро потушили. Эвакуация не проводилась.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: