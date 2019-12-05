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05.12.2019  17:29   

Вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся: полиция ищет мужчину (ФОТО)

Сотрудники Краснокутского отдела полиции устанавливают местонахождение Евгения Борового, 1984 г.р., жителя г. Константиновка.


// Нацполиция

2 декабря мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. В настоящее время его местонахождение неизвестно.

На вид Евгению 32-36 лет, рост около 180-190 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Был одет в камуфляжный зимнюю куртку, черные брюки, черные ботинки.

«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 102, 8 (05756) 3-14-71, 0971606291, 0986134354 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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