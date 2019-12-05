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05.12.2019  18:25   

На Клочках водитель Volkswagen врезался в «скорую» (ФОТО)

В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадала только техника.


// facebook

По данным полиции, 5 декабря около 16:20 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Клочковской, 140 / 1.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, нарушив правила проезда перекрестков, совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи Peugeot.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, пострадавший, харьков
 
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