На ХТЗ сбит пешеход

В Харькове автомобиль Chevrolet Aveo сбил пешехода.
По данным патрульной полиции, авария произошла вчера, 5 декабря, .около 21.50 на ул. Франтишека Крала, 45.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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