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06.12.2019  08:28   

На ХТЗ сбит пешеход

В Харькове автомобиль Chevrolet Aveo сбил пешехода.


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 По данным патрульной полиции, авария произошла вчера, 5 декабря, .около 21.50 на ул. Франтишека Крала, 45.

Пострадавшую женщину госпитализировали.

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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