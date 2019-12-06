В дуэли на ХТЗ пострадали только техника и дерево (ФОТО)

По данным полиции, 5 декабря около 21:00 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Архитектора Алешина, 17.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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