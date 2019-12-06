В дуэли на ХТЗ пострадали только техника и дерево (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 6 декабря Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 декабря Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.