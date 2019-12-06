Главная Новости Криминал и происшествия В дуэли на ХТЗ пострадали только техника и дерево (ФОТО)
06.12.2019  09:39   

В дуэли на ХТЗ пострадали только техника и дерево (ФОТО)

По данным полиции, 5 декабря около 21:00 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Архитектора Алешина, 17.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21101. 

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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