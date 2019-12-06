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06.12.2019  10:10   

Утренняя пробка в харьковском метро

На станции метро "Площадь Конституции" в Харькове 6 декабря в 8:13 по техническим причинам электропоезд не смог отправиться самостоятельно.


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Об этом сообщили в Харьковском метрополитене. На некоторое время остановились поезда на всей линии.

В 8:18 движение по Холодногорско-заводской линии было восстановлено.

Однако пятиминутной паузы хватило для создания достаточно большого скопления пассажиров на платформе.

Социальные сети наполнились фото обстановками на разных станциях.

 

 

Источник:   sq
 Тэги:  метро, харьков, поезд, движение
 
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