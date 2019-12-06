Утренняя пробка в харьковском метро

На станции метро "Площадь Конституции" в Харькове 6 декабря в 8:13 по техническим причинам электропоезд не смог отправиться самостоятельно.
Об этом сообщили в Харьковском метрополитене. На некоторое время остановились поезда на всей линии.
В 8:18 движение по Холодногорско-заводской линии было восстановлено.
Однако пятиминутной паузы хватило для создания достаточно большого скопления пассажиров на платформе.
Социальные сети наполнились фото обстановками на разных станциях.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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