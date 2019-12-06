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06.12.2019  11:11   

В Харькове полиция задержала вора в законе (ФОТО)

Национальная полиция Украина сообщает, что задержан «Миндия Гальский» поддерживал тесные отношения с другими «ворами в законе» и был так называемым «крестным отцом» «Тенго Гальского (Питерского)».


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Оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области совместно с работниками Главного управления Национальной полиции в Харьковской области задержали "вор в законе" по прозвищу "Миндия Гальский".

В 2013 году в Санкт-Петербурге с согласия братьев Булискерия (Ика и Ливан "Галльские") получил статус "вора в законе". 

"Миндия" Гальский "прибыл в Харьков с РФ и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей" деятельности ". Однако полицейские, установив его местонахождение, задержали" вора ", тем самым помешали его планам. После проведения всех необходимых процедур, представители миграционной службы будут обращаться в суд о принудительном его выдворение за пределы Украины с запретом въезда ", - рассказали правоохранители. 

Задержанный в криминальной среде является так называемым "крестным отцом" "вора в законе" известного как "Тенго Гальского (Питерского)". Тенго задержали 14 ноября на трассе "Киев-Чоп" в Ровенской области. Он направлялся из Львова в столицу, чтобы обсудить вопрос относительно сфер его влияния на территории страны. 

В ноябре правоохранители задержали трех влиятельных в криминальном мире "воров в законе". Сейчас "Дато Сфан", "Тенго Питерский" (он же - "Тенго Гальский") и "Лаша Очамчирский" по решению суда на полгода помещены в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект Закона № 2513 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за преступления, совершенные преступной сообществом".

Предлагается, что пребывание лица в статусе "вор в законе" будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

За организацию и проведение сходки представителей преступных организаций или преступных сообществ с целью разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении или руководство такой встречей (сходкой) – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

В то же время от уголовной ответственности освобождается лицо, если оно добровольно и до начала встречи (сходки) заявило о ее участниках и указало точные место и время ее проведения.

В мотивационной части упоминается опыт Грузии, которая ввела в свое законодательство соответствующие юридические конструкции и это способствовало уменьшению давления "криминальных элит" на экономические и политические процессы и оттоку "воров в законе" из Грузии за рубеж, где не установлена ​​подобная уголовная ответственность.

 

 

Источник:   Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
 Тэги:  полиция, харьков, задержание, вор
 
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