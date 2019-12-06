06.12.2019 11:57

Харьковские полицейские разоблачили международную банду вооруженных оборотней (ФОТО)

Работники ГУНП в Харьковской области совместно с ДВР НПУ осуществляют оперативное сопровождение уголовного производства, открытого 5 ноября по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины по факту убийства 30-летнего мужчины на улице Валентиновской в Харькове.



://hk.npu.gov.ua

3 декабря харьковские полицейские совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, работниками Московского отдела полиции с привлечением сотрудников Управления «КОРД» у гаража на улице Бучмы разоблачили 28-летнего мужчину, который имел при себе гранату «Ф-1».

При осмотре автомобиля мужчины полицейские изъяли патроны калибром 9 мм, 3 гранаты «Ф-1», автомат «Калашникова» с 4 патронами, бронежилет и нашивки с надписью «СБУ».

По указанному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

4 декабря на основании постановлений Московского районного суда города Харькова были проведены обыски по адресам проживания группы лиц.

Из дома 28-летнего мужчины изъяты патроны калибром 9 мм, граната «РГД-5» с запалом, мобильные телефоны и стартовые пакеты мобильных операторов разных стран.

По месту жительства 37-летнего уроженца республики Азербайджан, который является подозреваемым в совершении умышленного убийства и находится в розыске, полицией изъято автомобиль «Тойота», на котором он покинул место преступления.

Во время обыска места проживания 28-летнего уроженца Грузии стало известно, что в указанной квартире еще живет 40-летний ранее судимый мужчина. По указанному адресу изъято отмычки и карту-схему с определенным адресом.

У 42-летнего уроженца Таджикистана в квартире обнаружена помповое ружье «Mossberg» с патронами, а также около 10 паспортов других лиц, граждан другого государства.

Следователи и оперативные действия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности указанной группы лиц, продолжаются.