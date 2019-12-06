Чтобы попасть в Украину, россияне пытались подкупить пограничников (ФОТО)

За минувшие сутки, в пункте пропуска «Гоптовка», пограничники Харьковского отряда дважды отказывались от предложений взяток за право беспрепятственного прохода.
Во время проверки документов у гражданина РФ, 1996 года рождения, пограничниками было установлено, что ему запрещен въезд в Украину.
Чтобы все же попасть в нашу страну он предложил правоохранителям взятки в размере 7 тыс. рублей РФ.
Во втором случае во время проведения мероприятий пограничного контроля охранникам государственных рубежей было обнаружено отсутствие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине у 48 - летнего россиянина.
Однако, предложив пограничникам 2 тыс. рублей РФ, иностранец пытался пересечь границу .
Стражи границы предложений получения неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.
Иностранцам в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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