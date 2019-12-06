Главная Новости Криминал и происшествия Чтобы попасть в Украину, россияне пытались подкупить пограничников (ФОТО)
06.12.2019  12:11   

Чтобы попасть в Украину, россияне пытались подкупить пограничников (ФОТО)

За минувшие сутки, в пункте пропуска «Гоптовка», пограничники Харьковского отряда дважды отказывались от предложений взяток за право беспрепятственного прохода.


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Во время проверки документов у гражданина РФ, 1996 года рождения, пограничниками было установлено, что ему запрещен въезд в Украину. 

Чтобы все же попасть в нашу страну он предложил правоохранителям взятки в размере 7 тыс. рублей РФ.

Во втором случае во время проведения мероприятий пограничного контроля охранникам государственных рубежей было обнаружено отсутствие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине у 48 - летнего россиянина. 

Однако, предложив пограничникам 2 тыс. рублей РФ, иностранец пытался пересечь границу .

Стражи границы предложений получения неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины. 

Иностранцам в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ в Харьковской области
 Тэги:  пограничник, взятка, харьков, отряд, гоптовка
 
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