06.12.2019 12:11

Чтобы попасть в Украину, россияне пытались подкупить пограничников (ФОТО)

За минувшие сутки, в пункте пропуска «Гоптовка», пограничники Харьковского отряда дважды отказывались от предложений взяток за право беспрепятственного прохода.



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Во время проверки документов у гражданина РФ, 1996 года рождения, пограничниками было установлено, что ему запрещен въезд в Украину.

Чтобы все же попасть в нашу страну он предложил правоохранителям взятки в размере 7 тыс. рублей РФ.

Во втором случае во время проведения мероприятий пограничного контроля охранникам государственных рубежей было обнаружено отсутствие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине у 48 - летнего россиянина.

Однако, предложив пограничникам 2 тыс. рублей РФ, иностранец пытался пересечь границу .

Стражи границы предложений получения неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправных деяниях, содержащих признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины.

Иностранцам в установленном порядке отказано во въезде в Украину. Продолжаются следственные действия.