В результате семейного конфликта у женщины похитили трехмесячного ребенка

Утром 6 декабря по Изюмского отдела полиции поступило заявление от женщины, сообщившей, что отец ее маленького сына без разрешения забрал ребенка и повез в Харьков.
Полицейские сразу начали розыскные меры и установили, что мужчина передвигался электропоездом «Изюм-Харьков».
Ориентировка передали группам реагирования патрульной полиции Балаклейского ОП, остановить поезд и доставили мужчину с ребенком в отдел полиции.
Мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мать якобы ненадлежащим образом занимается его воспитанием. Работники Изюмского отдела полиции доставили семью домой.
Указанный факт внесен в Единый учет.
Работники ювенальной превенции провели беседу с родителями по дальнейшему совместного воспитания ребенка.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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