06.12.2019 12:21

В результате семейного конфликта у женщины похитили трехмесячного ребенка

Утром 6 декабря по Изюмского отдела полиции поступило заявление от женщины, сообщившей, что отец ее маленького сына без разрешения забрал ребенка и повез в Харьков.



://facebook.com

Полицейские сразу начали розыскные меры и установили, что мужчина передвигался электропоездом «Изюм-Харьков».

Ориентировка передали группам реагирования патрульной полиции Балаклейского ОП, остановить поезд и доставили мужчину с ребенком в отдел полиции.

Мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мать якобы ненадлежащим образом занимается его воспитанием. Работники Изюмского отдела полиции доставили семью домой.

Указанный факт внесен в Единый учет.

Работники ювенальной превенции провели беседу с родителями по дальнейшему совместного воспитания ребенка.