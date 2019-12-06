Главная Новости Криминал и происшествия В результате семейного конфликта у женщины похитили трехмесячного ребенка
06.12.2019  12:21   

В результате семейного конфликта у женщины похитили трехмесячного ребенка

Утром 6 декабря по Изюмского отдела полиции поступило заявление от женщины, сообщившей, что отец ее маленького сына без разрешения забрал ребенка и повез в Харьков.


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Полицейские сразу начали розыскные меры и установили, что мужчина передвигался электропоездом «Изюм-Харьков». 

Ориентировка передали группам реагирования патрульной полиции Балаклейского ОП, остановить поезд и доставили мужчину с ребенком в отдел полиции.

Мужчина пояснил, что забрал сына, потому что мать якобы ненадлежащим образом занимается его воспитанием. Работники Изюмского отдела полиции доставили семью домой.  

Указанный факт внесен в Единый учет. 

 

Работники ювенальной превенции провели беседу с родителями по дальнейшему совместного воспитания ребенка.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, похищение, харьков, конфликт
 
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