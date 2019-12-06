Главная Новости Криминал и происшествия Полицейские устанавливают женщин, которые снимали на камеру издевательства над котенком
06.12.2019  13:03   

Полицейские устанавливают женщин, которые снимали на камеру издевательства над котенком

4 декабря женщина выложила в социальной сети Фейсбук видео, на котором ее бабушка издевается над котенком.


://facebook.com

Во время мониторинга сети видео обнаружили работники полиции.

По данному факту 6 декабря открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. 

Все обстоятельства происшествия и лица женщин устанавливаются.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, следствие, харьков, розыск
 
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