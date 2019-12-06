Полицейские устанавливают женщин, которые снимали на камеру издевательства над котенком

4 декабря женщина выложила в социальной сети Фейсбук видео, на котором ее бабушка издевается над котенком.
Во время мониторинга сети видео обнаружили работники полиции.
По данному факту 6 декабря открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Все обстоятельства происшествия и лица женщин устанавливаются.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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