06.12.2019 13:25
Директор харьковского лесхоза, которого подозревают в хищении леса на 5 миллионов, задекларировал более 2 миллионов сбережений (ФОТО)
Харьковские силовики разоблачили масштабную схему хищения леса в одном из лесных хозяйств в области.
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Прокуратура области сообщила о подозрении одиннадцатого должностным лицам ГП «Балаклейское лесное хозяйство».
По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, установлено, что служебные лица ГП «Балаклейское лесное хозяйство» совершили растрату вверенного им имущества, а именно 475 деревьев, путем их незаконной вырубки на территории указанного лесного хозяйства. Вследствие преступных действий указанных лиц государству нанесен ущерб на сумму свыше 5 500 000 гривен.
5 декабря 2019 правоохранителями проведены обыски по месту нахождения ГП «Балаклейское лесное хозяйство» и проживания должностных лиц государственного предприятия.
Прокуратурой области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц):
• директору государственного предприятия;
• трем лесничим;
• двум старшим мастерам леса;
• трем мастерам леса.
Кроме того, еще одному мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины. А другому мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 УК Украины.
Сейчас всем им (руководителю и 10 сотрудникам лесхоза) сообщили о подозрении по факту присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины).
По данным НАЗК, руководителем этого лесхоза является Виктор Оробей.
В 2018 году, по данным его декларации
, он хранил наличными 2270000 гривен. Кроме того, в его собственности и собственности его семьи есть два автомобиля Mitsubishi и Volkswagen 2011 выпуска, квартира, дом и нежилое помещение.