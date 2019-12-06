06.12.2019 13:25

Директор харьковского лесхоза, которого подозревают в хищении леса на 5 миллионов, задекларировал более 2 миллионов сбережений (ФОТО)

Харьковские силовики разоблачили масштабную схему хищения леса в одном из лесных хозяйств в области.



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Прокуратура области сообщила о подозрении одиннадцатого должностным лицам ГП «Балаклейское лесное хозяйство».

По информации начальника управления прокуратуры Ивана Тарасова, установлено, что служебные лица ГП «Балаклейское лесное хозяйство» совершили растрату вверенного им имущества, а именно 475 деревьев, путем их незаконной вырубки на территории указанного лесного хозяйства. Вследствие преступных действий указанных лиц государству нанесен ущерб на сумму свыше 5 500 000 гривен.

5 декабря 2019 правоохранителями проведены обыски по месту нахождения ГП «Балаклейское лесное хозяйство» и проживания должностных лиц государственного предприятия.



Прокуратурой области сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц):



• директору государственного предприятия;

• трем лесничим;

• двум старшим мастерам леса;

• трем мастерам леса.