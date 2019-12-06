06.12.2019 15:15

Террорист-взрывник хотел оставить Харьков без питьевой воды: злоумышленника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 УК Украины).



//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры Павла Угровецького, в июне текущего года сотрудниками СБУ во процессуальными руководством прокуратуры области пресечена противоправная деятельность и задержан на «горячем» террориста. Он осуществлял мероприятия по подготовке совершения теракта: пытался взорвать емкости с хлором на объекте критической инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенном в с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.



Относительно указанного гражданина в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.