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06.12.2019  15:15   

Террорист-взрывник хотел оставить Харьков без питьевой воды: злоумышленника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 УК Украины).


//khar.gp.gov.ua

По информации начальника отдела прокуратуры Павла Угровецького, в июне текущего года сотрудниками СБУ во процессуальными руководством прокуратуры области пресечена противоправная деятельность и задержан на «горячем» террориста. Он осуществлял мероприятия по подготовке совершения теракта: пытался взорвать емкости с хлором на объекте критической инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенном в с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.

Относительно указанного гражданина в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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