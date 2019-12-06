Террорист-взрывник хотел оставить Харьков без питьевой воды: злоумышленника ждет суд

Прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Харьковской области, который пытался совершить взрыв на комплексе водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258 УК Украины).
По информации начальника отдела прокуратуры Павла Угровецького, в июне текущего года сотрудниками СБУ во процессуальными руководством прокуратуры области пресечена противоправная деятельность и задержан на «горячем» террориста. Он осуществлял мероприятия по подготовке совершения теракта: пытался взорвать емкости с хлором на объекте критической инфраструктуры Харьковской области - комплекс водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал», расположенном в с. Краснопавловка Лозовского района Харьковской области.
Относительно указанного гражданина в ходе досудебного расследования судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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