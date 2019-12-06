5 декабря Харьковский рыбоохранный патруль уничтожил 290 ед. запрещенных орудий лова: сети, раколовки, «экраны» и «пауки». Общая длина утилизированных Ситный орудий лова составила 5220 метров.
Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение года и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием. В будущем орудия лова будут направляться в специализированные предприятия для утилизации.
«Сейчас значительное количество админдел находится на рассмотрении в судах. Сейчас мы ждем их решения», - отметил руководитель Харьковского рибпатруля Алексей Гоголь.
В мероприятии приняли участие представители Управления Госрыбагентства в Харьковской области, главный государственный ревизор-инспектор сектора по работе с долгом Изюмского управления ГУ ГНС в Харьковской области и начальник финансового управления Боровской районной государственной администрации Харьковской области.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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