06.12.2019 17:01

Больше пяти километров сетей изрубили топорами рыбинспекторы (ФОТО)

5 декабря Харьковский рыбоохранный патруль уничтожил 290 ед. запрещенных орудий лова: сети, раколовки, «экраны» и «пауки». Общая длина утилизированных Ситный орудий лова составила 5220 метров.



//khr.darg.gov.ua

Уничтожались орудия лова, изъятые у нарушителей течение года и в соответствии с актами бесхозного имущества. Ликвидация осуществлялась путем приведения сетей в негодность - рубкой и резанием. В будущем орудия лова будут направляться в специализированные предприятия для утилизации.



«Сейчас значительное количество админдел находится на рассмотрении в судах. Сейчас мы ждем их решения», - отметил руководитель Харьковского рибпатруля Алексей Гоголь.



В мероприятии приняли участие представители Управления Госрыбагентства в Харьковской области, главный государственный ревизор-инспектор сектора по работе с долгом Изюмского управления ГУ ГНС в Харьковской области и начальник финансового управления Боровской районной государственной администрации Харьковской области.