Глава ОСМД много раз присваивала деньги жильцов

Председатель правления ОСМД подозревается в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества.
Женщина, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, имея единоличный доступ к банковскому счету, открытому от имени юридического лица, на который члены ОСМД платили обязательные платежи, осуществила многократные снятия денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению.
В результате указанных действий нанесен ущерб ОСМД на сумму 360 тыс. грн.
Харьковская местная прокуратура № 3 сообщила главе ОСМД подозрение по факту повторно совершенного уголовного преступления, а именно: присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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