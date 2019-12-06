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06.12.2019  17:31   

Глава ОСМД много раз присваивала деньги жильцов

Председатель правления ОСМД подозревается в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества.


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Женщина, которая уже привлекалась к уголовной ответственности, имея единоличный доступ к банковскому счету, открытому от имени юридического лица, на который члены ОСМД платили обязательные платежи, осуществила многократные снятия денежных средств, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В результате указанных действий нанесен ущерб ОСМД на сумму 360 тыс. грн.

Харьковская местная прокуратура № 3 сообщила главе ОСМД подозрение по факту повторно совершенного уголовного преступления, а именно: присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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