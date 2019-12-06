В ДТП на Клочковской пострадали два человека (ФОТО)

5 декабря около 22:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Клочковской и Космическjq.
Участниками ДТП стали автомобиль "ВАЗ-2106" и автомобиль "Ford".
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку автомобиля "ВАЗ".
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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