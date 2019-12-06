Главная Новости Криминал и происшествия В ДТП на Клочковской пострадали два человека (ФОТО)
06.12.2019  18:02   

В ДТП на Клочковской пострадали два человека (ФОТО)

5 декабря около 22:40 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Клочковской и Космическjq.


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Участниками ДТП стали автомобиль "ВАЗ-2106" и автомобиль "Ford".

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и пассажирку автомобиля "ВАЗ".

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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