Главная Новости Криминал и происшествия Спасатели вышли на тонкий лед, чтобы достать труп из воды (ФОТО)
07.12.2019  13:24   

Спасатели вышли на тонкий лед, чтобы достать труп из воды (ФОТО)

Несчастный случай,произошел 6 декабря на пруду в селе Поповка Балаклейского района.


https://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/12918.html
// ГСЧС

По предварительным данным, местный житель, направляясь из села Успеновка в село Поповка, хотел сократить себе путь и пошел напрямик через водоем, покрытой льдом толщиной не более 5 см.

Примерно на середине пруда, метров за 30 от берега, лед не выдержал, мужчина провалился под лед и утонул.

Чрезвычайное происшествие произошло около 10:00 на глазах у арендатора пруда, который и вызвал спасателей.

В 13:30 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.

Погибшим оказался 56-летний мужчина, который вел антисоциальный качество жизни и злоупотреблял спиртными напитками.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  утонул, харьков
 
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