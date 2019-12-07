Спасатели вышли на тонкий лед, чтобы достать труп из воды (ФОТО)

Несчастный случай,произошел 6 декабря на пруду в селе Поповка Балаклейского района.
По предварительным данным, местный житель, направляясь из села Успеновка в село Поповка, хотел сократить себе путь и пошел напрямик через водоем, покрытой льдом толщиной не более 5 см.
Примерно на середине пруда, метров за 30 от берега, лед не выдержал, мужчина провалился под лед и утонул.
Чрезвычайное происшествие произошло около 10:00 на глазах у арендатора пруда, который и вызвал спасателей.
В 13:30 на место вызова прибыло подразделение водолазной службы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. В ходе поисковых мероприятий водолазы-спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали правоохранителям для проведения следственных действий.
Погибшим оказался 56-летний мужчина, который вел антисоциальный качество жизни и злоупотреблял спиртными напитками.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако ситуация не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: