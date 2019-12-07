07.12.2019 14:27

Банду, грабящую грузовые вагоны, разоблачили в Харькове (ФОТО)

Устанавливаются аналогичные эпизоды в других областях Украины.



// Нацполиция

Злоумышленники осуществляли преступную деятельность в течение длительного времени. В настоящее время задержаны 4 члена преступной группировки - жители Днепропетровской и Запорожской областей. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток в условиях следственного изолятора города Харькова.



Установлено, что преступники работали по определенной схеме. Сначала отслеживались вагоны с грузом, затем планировались действия по угону, определялось количество людей, которые будут принимать участие в краже, способ вывоза и транспортировки похищенного имущества и его сбыта. По телефону 33-летний организатор собирал соучастников преступления, наладил схему сбыта похищенного и изготовление поддельных документов на перевозку имущества. Также из соучастников устанавливал количество товара, который можно украсть без последствий при передаче груза заказчику на конечной станции. На пути транспортировки преступники постоянно мониторили посты полиции, оповещали о них водителей, чтобы те объезжали посты.



Правонарушители были задержаны после совершения очередной кражи деталей к подвижному составу грузовых вагонов с грузового поезда, где общая сумма материального ущерба составила 76500 грн.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



В настоящее время проводятся следственные действия. Принимаются меры, направленные на установление причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, а также установление других членов группировки.





