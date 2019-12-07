От короткого замыкния полыхнул гараж, пока хозяев не было дома (ФОТО)

Пожаре в гараже на территории частного домовладения в Дергачах произошел утром 6 декабря.
В 11:20 спасателям позвонила соседка погорельцев, которая увидела огонь
Тушить возгорание отправились два оперативных отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части.
Когда пожарные прибыли на место, огнем были охвачены конструкции крыши гаража. Конструктивные элементы крыши были деревянными, кровля шиферная, а фасад здания украшен пластиком. Все это горело ярким пламенем на площади 50 кв.м.
На расстоянии 2-х метров от горящего гаража находился жилой дом. Поэтому существовала угроза опрокидывания огня еще и на него. За счет оперативных и слаженных действий спасателей, удалось вовремя ликвидировать пожар и спасти дом.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако ситуация не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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