Главная Новости Криминал и происшествия От короткого замыкния полыхнул гараж, пока хозяев не было дома (ФОТО)
07.12.2019  16:56   

От короткого замыкния полыхнул гараж, пока хозяев не было дома (ФОТО)

Пожаре в гараже на территории частного домовладения в Дергачах произошел утром 6 декабря.


// ГСЧС

В 11:20 спасателям позвонила соседка погорельцев, которая увидела огонь

Тушить возгорание отправились два оперативных отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части.

Когда пожарные прибыли на место, огнем были охвачены конструкции крыши гаража. Конструктивные элементы крыши были деревянными, кровля шиферная, а фасад здания украшен пластиком. Все это горело ярким пламенем на площади 50 кв.м.

На расстоянии 2-х метров от горящего гаража находился жилой дом. Поэтому существовала угроза опрокидывания огня еще и на него. За счет оперативных и слаженных действий спасателей, удалось вовремя ликвидировать пожар и спасти дом.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Криминал и происшествия Пожар в Киевском райотделе полиции (ВИДЕО) 05.12 Криминал и происшествия Возле Воробьевых гор подожгли автомобиль 05.12 Криминал и происшествия Неисправен дымоход стал причиной пожара в котедже в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)
 
 

Видео

До конца года в планах Департамента территориального контроля очистить город от 500 квадратных метров незаконных сооружений
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 