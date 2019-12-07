07.12.2019 16:56

От короткого замыкния полыхнул гараж, пока хозяев не было дома (ФОТО)

Пожаре в гараже на территории частного домовладения в Дергачах произошел утром 6 декабря.



// ГСЧС

В 11:20 спасателям позвонила соседка погорельцев, которая увидела огонь

Тушить возгорание отправились два оперативных отделения 53-й Государственной пожарно-спасательной части.

Когда пожарные прибыли на место, огнем были охвачены конструкции крыши гаража. Конструктивные элементы крыши были деревянными, кровля шиферная, а фасад здания украшен пластиком. Все это горело ярким пламенем на площади 50 кв.м.



На расстоянии 2-х метров от горящего гаража находился жилой дом. Поэтому существовала угроза опрокидывания огня еще и на него. За счет оперативных и слаженных действий спасателей, удалось вовремя ликвидировать пожар и спасти дом.



По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электросети.