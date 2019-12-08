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08.12.2019  11:35   

Автомобиль вылетел на обочину и сбил мужчину с младенцем в коляске

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 декабря около 13:40 на улице Академика Барабашова, 42.


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42-летний водитель иномарки «Ford» на нерегулируемом пешеходном переходе не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 49-летнего мужчины с детской коляской, в котором находилась его одномесячная внучка. Установлено, что авария произошла, когда пешеход заканчивал переход дороги.

В результате аварии в больницу доставили с ушибами 49-летнего мужчину и одномесячного ребенка. Мужчину после медицинского осмотра отпустили. Девочка с матерью осталась в больнице для наблюдения.

Информация внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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