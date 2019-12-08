Автомобиль вылетел на обочину и сбил мужчину с младенцем в коляске

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 декабря около 13:40 на улице Академика Барабашова, 42.
42-летний водитель иномарки «Ford» на нерегулируемом пешеходном переходе не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на 49-летнего мужчины с детской коляской, в котором находилась его одномесячная внучка. Установлено, что авария произошла, когда пешеход заканчивал переход дороги.
В результате аварии в больницу доставили с ушибами 49-летнего мужчину и одномесячного ребенка. Мужчину после медицинского осмотра отпустили. Девочка с матерью осталась в больнице для наблюдения.
Информация внесена в Единый учета Киевского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Звезды советуют посвятить выходной трудовым подвигам – как вариант, разгрести завалы. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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