08.12.2019 12:38

На Московском проспекте столкнулись пять автомобилей (ВИДЕО, ФОТО)

В результате ДТП с незначительными повреждениями в больницу доставили 23-летнюю девушку.



// Facebook

Дорожно-транспортное происшествие произошла 6 декабря около 20:15 в районе дома 38 на проспекте Московском. По адресу произошло столкновение автомобилей «Toyota», «Mazda», «Renault», «Daewoo Lanos» и «Hyundai». Вследствие аварии в больницу с ушибом головы был доставлен 23-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Lanos».



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.



