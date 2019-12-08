На Московском проспекте столкнулись пять автомобилей (ВИДЕО, ФОТО)

В результате ДТП с незначительными повреждениями в больницу доставили 23-летнюю девушку.
Дорожно-транспортное происшествие произошла 6 декабря около 20:15 в районе дома 38 на проспекте Московском. По адресу произошло столкновение автомобилей «Toyota», «Mazda», «Renault», «Daewoo Lanos» и «Hyundai». Вследствие аварии в больницу с ушибом головы был доставлен 23-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Lanos».
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Звезды советуют посвятить выходной трудовым подвигам – как вариант, разгрести завалы. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
влажн.:
давл.:
ветер: