Главная Новости Криминал и происшествия На Московском проспекте столкнулись пять автомобилей (ВИДЕО, ФОТО)
08.12.2019  12:38   

На Московском проспекте столкнулись пять автомобилей (ВИДЕО, ФОТО)

В результате ДТП с незначительными повреждениями в больницу доставили 23-летнюю девушку.


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Дорожно-транспортное происшествие произошла 6 декабря около 20:15 в районе дома 38 на проспекте Московском. По адресу произошло столкновение автомобилей «Toyota», «Mazda», «Renault», «Daewoo Lanos» и «Hyundai». Вследствие аварии в больницу с ушибом головы был доставлен 23-летняя пассажирка автомобиля «Daewoo Lanos».

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Информация внесена в Единый учет Основянского отдела полиции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.


 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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