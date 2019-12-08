Главная Новости Криминал и происшествия Автомобиль красного цвета сбил женщину на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)
08.12.2019  13:57   

Автомобиль красного цвета сбил женщину на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

В результате аварии 45-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.


// Нацполиция

ДТП произошла 8 декабря около 6:30 напротив торгового центра на улице Клочковской.

Предварительно установлено, что неизвестный водитель легкового автомобиля красного цвета на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель с места аварии скрылся.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и личность водителя устанавливаются.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 0678112489 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Сергею Мокрожицкому.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.12 Криминал и происшествия На выезде из Харькова столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО, ФОТО) 08.12 Криминал и происшествия На Московском проспекте столкнулись пять автомобилей (ВИДЕО, ФОТО) 08.12 Криминал и происшествия Автомобиль вылетел на обочину и сбил мужчину с младенцем в коляске
 
 

Видео

До конца года в планах Департамента территориального контроля очистить город от 500 квадратных метров незаконных сооружений
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 