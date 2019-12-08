08.12.2019 13:57

Автомобиль красного цвета сбил женщину на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей (ФОТО)

В результате аварии 45-летнюю пострадавшую с травмами доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.



// Нацполиция

ДТП произошла 8 декабря около 6:30 напротив торгового центра на улице Клочковской.



Предварительно установлено, что неизвестный водитель легкового автомобиля красного цвета на пешеходном переходе сбил женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Водитель с места аварии скрылся.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии и личность водителя устанавливаются.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 0678112489 или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Сергею Мокрожицкому.