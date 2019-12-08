Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО, ФОТО)
08.12.2019  15:04   

На выезде из Харькова столкнулись два ВАЗа (ВИДЕО, ФОТО)

В результате аварии в больницу доставили трех человек. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.


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Столкновение произошло 7 декабря около 14:00 на Мерефянском шоссе, 7/1.

Предварительно установлено, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114».

В результате аварии травмы получили 63-летний водитель и 63-летняя пассажирка «ВАЗ-2110» и 49-летний водитель другого легковушки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по .ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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