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09.12.2019  08:22   

Ночью в своем доме сгорела 94-летняя женщина (ФОТО)

Тело погибшей пожилой женщины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в жилом доме.


// ГСЧС

В полночь на 8 декабря спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Безруки Дергачевского района.

К месту вызова немедленно направили дежурный караул 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 60 кв.м. Горели деревянные конструктивные элементы и домашние вещи.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили в комнате тело погибшей хозяйки дома, 1925 года рождения.

В 00:38 пожар был локализован и в 3:06 полностью ликвидирован. Причина ее возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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