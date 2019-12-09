Ночью в своем доме сгорела 94-летняя женщина (ФОТО)

Тело погибшей пожилой женщины спасатели обнаружили во время ликвидации пожара в жилом доме.
В полночь на 8 декабря спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Безруки Дергачевского района.
К месту вызова немедленно направили дежурный караул 53-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х оперативных отделений на автоцистернах.
На момент прибытия пожарных огонь распространился внутри дома на площадь 60 кв.м. Горели деревянные конструктивные элементы и домашние вещи.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили в комнате тело погибшей хозяйки дома, 1925 года рождения.
В 00:38 пожар был локализован и в 3:06 полностью ликвидирован. Причина ее возникновения устанавливается.
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