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09.12.2019  08:40   

Земли под Харьковом, сданные в аренду без торгов, вернули государству

При вмешательстве Дергачевского местной прокуратуры возвращено в собственность государства незаконно предоставлены в аренду 28 гектаров земель стоимостью около 1 900 000 грн в Валковском районе.


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Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление Дергачевского местной прокуратуры и признаны незаконными приказы Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области, которыми передано в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства указанные земельные участки. Также признано договора аренды земли недействительными и принято решение о возвращении земельных участков в собственность государства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в июне 2016 года Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области предоставлено в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства земельные участки на территории Валковского района Харьковской области.

Вместе с этим, передача указанных земельных участков проведена Главным управлением Держгеокадастру в Харьковской области вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедура аукциона (земельных торгов).
 
После вступления решения суда в законную силу местной прокуратурой будут приняты меры по его реального исполнения.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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