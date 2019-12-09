09.12.2019 08:40

Земли под Харьковом, сданные в аренду без торгов, вернули государству

При вмешательстве Дергачевского местной прокуратуры возвращено в собственность государства незаконно предоставлены в аренду 28 гектаров земель стоимостью около 1 900 000 грн в Валковском районе.



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Хозяйственным судом Харьковской области удовлетворено исковое заявление Дергачевского местной прокуратуры и признаны незаконными приказы Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области, которыми передано в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства указанные земельные участки. Также признано договора аренды земли недействительными и принято решение о возвращении земельных участков в собственность государства.



Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в июне 2016 года Главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области предоставлено в аренду физическому лицу для ведения фермерского хозяйства земельные участки на территории Валковского района Харьковской области.



Вместе с этим, передача указанных земельных участков проведена Главным управлением Держгеокадастру в Харьковской области вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, которым предусмотрена обязательная процедура аукциона (земельных торгов).



После вступления решения суда в законную силу местной прокуратурой будут приняты меры по его реального исполнения.