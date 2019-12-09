Главная Новости Криминал и происшествия В полночь на Салтовке пылала квартира: спасатели выводили жильцов подъезда (ВИДЕО, ФОТО)
09.12.2019  09:55   

В полночь на Салтовке пылала квартира: спасатели выводили жильцов подъезда (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в жилой многоэтажке Московского района пожарные спасли 10 человек и эвакуировали 49.


// ГСЧС

8 декабря в 23:41 спасателям сообщили о пожаре в квартире дома по Салтовскому шоссе, 139.

На тушение выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 в автолестнице.

На месте было установлено, что из окна квартиры на третьем этаже наблюдалось открытое пламя. Горели домашние вещи на площади 25 кв.м.

Дополнительно к месту происшествия были направлены еще 3 отделения на автоцистернах, 2 в автолестницы, а также автомобиль газодымозащитной службы.

В связи с сильным задымлением в подъезде, работниками ГСЧС по лестнице с верхних этажей были спасены 10 человек и эвакуировано 49 человек, из них 7 детей.

Пожар локализован в 00:10 и в 00:58 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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