09.12.2019 09:55

В полночь на Салтовке пылала квартира: спасатели выводили жильцов подъезда (ВИДЕО, ФОТО)

Во время пожара в жилой многоэтажке Московского района пожарные спасли 10 человек и эвакуировали 49.



// ГСЧС

8 декабря в 23:41 спасателям сообщили о пожаре в квартире дома по Салтовскому шоссе, 139.



На тушение выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 в автолестнице.

На месте было установлено, что из окна квартиры на третьем этаже наблюдалось открытое пламя. Горели домашние вещи на площади 25 кв.м.

Дополнительно к месту происшествия были направлены еще 3 отделения на автоцистернах, 2 в автолестницы, а также автомобиль газодымозащитной службы.

В связи с сильным задымлением в подъезде, работниками ГСЧС по лестнице с верхних этажей были спасены 10 человек и эвакуировано 49 человек, из них 7 детей.



Пожар локализован в 00:10 и в 00:58 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.