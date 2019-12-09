09.12.2019 10:46

В заброшенном доме нашли обгорелое тело (ФОТО)

Личность пострадавшего выясняется.



// ГСЧС

8 декабря в 13:07 спасателей города Купянска вызвали на пожар в заброшенном частном одноэтажном жилом доме по пер. Сквозному, 9.



На месте спасатели увидели, что в пустом помещении горел матрас и пол под ним на площади около 2 кв

На матрасе лежало частично обгоревшее тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются.



Пожар локализован уже в 13:10 и окончательно потушен в 14:30.



Скорее всего причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.