В заброшенном доме нашли обгорелое тело (ФОТО)

Личность пострадавшего выясняется.
8 декабря в 13:07 спасателей города Купянска вызвали на пожар в заброшенном частном одноэтажном жилом доме по пер. Сквозному, 9.
На месте спасатели увидели, что в пустом помещении горел матрас и пол под ним на площади около 2 кв
На матрасе лежало частично обгоревшее тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются.
Пожар локализован уже в 13:10 и окончательно потушен в 14:30.
Скорее всего причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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