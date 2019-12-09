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09.12.2019  10:46   

В заброшенном доме нашли обгорелое тело (ФОТО)

Личность пострадавшего выясняется.


// ГСЧС

8 декабря в 13:07 спасателей города Купянска вызвали на пожар в заброшенном частном одноэтажном жилом доме по пер. Сквозному, 9.

На месте спасатели увидели, что в пустом помещении горел матрас и пол под ним на площади около 2 кв

На матрасе лежало частично обгоревшее тело погибшего мужчины, данные которого устанавливаются.

Пожар локализован уже в 13:10 и окончательно потушен в 14:30.

Скорее всего причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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