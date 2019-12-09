09.12.2019 10:54

Полиция сопровождала скорую на ночной вызов к пьяному пациенту

В центре экстренной помощи и медицины катастроф рассказали об очередном инциденте с участием хамов в состоянии хмельного опьянения.



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8 декабря в 23:09 мин в службу «103» поступил вызов к пострадавшему, якобы находившемуся без сознания.

После оказания медицинской помощи бригаду с угрозами задержали в квартире.

Медики сразу нажали тревожную кнопку. На помощь бригаде за 1 мин прибыл экипаж полиции.

Бригаду освободили, но через 30 минут вызов повторился. На этот раз бригада отправилась вместе с полицией.

Однако в медицинской помощи по указанному адресу не нуждались.