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09.12.2019  10:54   

Полиция сопровождала скорую на ночной вызов к пьяному пациенту

В центре экстренной помощи и медицины катастроф рассказали об очередном инциденте с участием хамов в состоянии хмельного опьянения.


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8 декабря в 23:09 мин в службу «103» поступил вызов к пострадавшему, якобы находившемуся без сознания.

После оказания медицинской помощи бригаду с угрозами задержали в квартире.

Медики сразу нажали тревожную кнопку. На помощь бригаде за 1 мин прибыл экипаж полиции.

Бригаду освободили, но через 30 минут вызов повторился. На этот раз бригада отправилась вместе с полицией.

Однако в медицинской помощи по указанному адресу не нуждались.

Источник:   Центр экстренной помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, полиция, харьков
 
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