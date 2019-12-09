На Роганской сбили насмерть пешехода

Мужчина умер на месте ДТП.
Авария произошла 8 декабря в районе дома 134А по улице Роганской.
Как сообщается в сводке оперативных происшествий, в 1:30 20-летний водитель автомобиля «Део Ланос» совершил наезд на неизвестного мужчину, который от полученных травм скончался на месте.
Личность пострадавшего выясняется.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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