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09.12.2019  11:44   

На Роганской сбили насмерть пешехода

Мужчина умер на месте ДТП.


// Facebook

Авария произошла 8 декабря в районе дома 134А по улице Роганской.

Как сообщается в сводке оперативных происшествий, в 1:30 20-летний водитель автомобиля «Део Ланос» совершил наезд на неизвестного мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Личность пострадавшего выясняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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