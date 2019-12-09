Главная Новости Криминал и происшествия В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех мошенников, которые с помощью нотариуса незаконно завладели квартирой умершей
09.12.2019  13:31   

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех мошенников, которые с помощью нотариуса незаконно завладели квартирой умершей

Харьковская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса и двух других лиц по факту противоправного завладения квартирой путем подделки документов (ч. 3 ст. 27 ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).


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Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, группа лиц, в которую входил частный нотариус незаконно завладела квартирой путем подделки договора купли-продажи от 27.02.2017 г.. Лица, от имени которых подписан указанный документ, умерли еще в 2015 и 2016 годах.

В ходе досудебного следствия на эту квартиру наложен арест, благодаря которому предупреждена последующая перепродажа этой квартиры.
 
Кроме того, органами прокуратуры в Киевский районный суд г.. Харькова подано заявление о признании указанной квартиры выморочным наследством и передаче его в собственность территориальной общины. Решением суда от 07.10.2019 г.. Заявление удовлетворено.
 
Стоимость квартиры составляет 753 тыс. грн.
 
Сейчас обвинительные акты по мошенников находятся на рассмотрении Киевского районного суда г.. Харьков.
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  риелтор, харьков, прокуратура, закон, суд
 
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