В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех мошенников, которые с помощью нотариуса незаконно завладели квартирой умершей

Харьковская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса и двух других лиц по факту противоправного завладения квартирой путем подделки документов (ч. 3 ст. 27 ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины).
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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