На Южной Салтовке – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло 9 декабря около 9:40 на ул. Академика Павлова, 44.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили: Man, Volkswagen и Renault, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате аварии пострадали пассажир автомобиля Volkswagen и водитель автомобиля Renault. Бригаді скорой госпитализировали пострадавших в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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