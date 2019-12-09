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09.12.2019  15:01   

На Южной Салтовке – ДТП с пострадавшими (ФОТО)

Столкновение произошло 9 декабря около 9:40 на ул. Академика Павлова, 44.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили: Man, Volkswagen и Renault, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали пассажир автомобиля Volkswagen и водитель автомобиля Renault. Бригаді скорой госпитализировали пострадавших в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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