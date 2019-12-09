09.12.2019 15:32

На Клоковской Daewoo врезался в дерево (ФОТО)

В ночь на 9 декабря произошло ДТП на ул. Клочковской, 236.



// Нацполиция

Около 1:30 26-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и в дерево.

В результате аварии водитель и 21-летний пассажир транспортного средства получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.