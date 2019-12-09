На Клоковской Daewoo врезался в дерево (ФОТО)

В ночь на 9 декабря произошло ДТП на ул. Клочковской, 236.
Около 1:30 26-летний водитель автомобиля «Daewoo» не справился с управлением и допустил наезд на бордюр и в дерево.
В результате аварии водитель и 21-летний пассажир транспортного средства получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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