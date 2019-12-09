На Южном вокзале юноше воткнули нож в грудь (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали приезжего, который едва не убил харьковчанина.
8 декабря около 20:00 в переходе станции метро «Южный вокзал» между двумя мужчинами возник конфликт.
Во время ссоры злоумышленник нанес 19-летнему юноше ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
За считанные минуты сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали правонарушителя.
Злоумышленником оказался 47-летний житель Луганской области.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
Следствие продолжается.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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