09.12.2019 16:02

На Южном вокзале юноше воткнули нож в грудь (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали приезжего, который едва не убил харьковчанина.



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8 декабря около 20:00 в переходе станции метро «Южный вокзал» между двумя мужчинами возник конфликт.

Во время ссоры злоумышленник нанес 19-летнему юноше ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



За считанные минуты сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали правонарушителя.

Злоумышленником оказался 47-летний житель Луганской области.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.



Следствие продолжается.