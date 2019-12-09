Главная Новости Криминал и происшествия На Южном вокзале юноше воткнули нож в грудь (ФОТО)
09.12.2019  16:02   

На Южном вокзале юноше воткнули нож в грудь (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали приезжего, который едва не убил харьковчанина.


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8 декабря около 20:00 в переходе станции метро «Южный вокзал» между двумя мужчинами возник конфликт.

Во время ссоры злоумышленник нанес 19-летнему юноше ножевое ранение в область грудной клетки. Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

За считанные минуты сотрудники отдела полиции в метрополитене задержали правонарушителя.

Злоумышленником оказался 47-летний житель Луганской области.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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