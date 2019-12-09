93-летний отец убил 64-летнего сына совком по голове

Убийце грозит от 7 до 15 лет.
Полицейские Харьковщины разоблачили летнего мужчину в убийстве собственного сына
В ходе ссоры 93-летний житель села Васильевка Купянского района ударил родственника по голове железным совком. От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте.
Сообщение об обнаружении тела гражданина с телесными повреждениями в области головы поступило в Купянский отдела полиции 7 декабря в 13:44 от фельдшера скорой медицинской помощи.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело погибшего на полу кухни. 93-летний хозяин дома предоставил правдивые показания полицейским и признался в содеянном. Он рассказал, что в тот день около 12:30 между ним и сыном возник конфликт. Во время выяснения отношений пенсионер нанес родственнику удар железным совком по голове. От полученных травм мужчина скончался. После совершенного дедушка позвонил в скорую медицинскую помощь
Следователем отделом Купянского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 к 15 годам.
Следствие продолжается.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
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