Главная Новости Криминал и происшествия Суд по видео допросил потерпевшего водителя такси, ставшего инвалидом по вине неадеквата
09.12.2019  16:51   

Суд по видео допросил потерпевшего водителя такси, ставшего инвалидом по вине неадеквата

По делу в отношении подозреваемого в подрыве авто с человеком допросили потерпевшего и начали допрос свидетелей


://hk.npu.gov.ua/

О допросе сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Харькова.

По данным суда, обвиняемый своей вины полностью не признает.

"Учитывая состояние здоровья пострадавшего от взрыва, суд 4 декабря допросил последнего путем видеоконференции, - говорится в сообщении. - В деле имеются 14 свидетелей, проведения допросов которых планируется на последующих заседаниях". 

Следующее рассмотрение дела назначено на 14:00 8 января.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2019  нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси.  В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы.

Мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  граната, взрыв, харьков, такси, суд
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия В Харькове прозвучал очередной взрыв боевой гранаты 07.11 Криминал и происшествия Испортил нос даме сердца и ранил соперника: ревнивец бросил гранату в людей 07.11 Криминал и происшествия В Харькове допросили жену таксиста, который в "шутку" потерял обе ноги
 
 

Видео

Как будут работать финучреждения в праздничные дни
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 