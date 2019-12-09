Суд по видео допросил потерпевшего водителя такси, ставшего инвалидом по вине неадеквата

По делу в отношении подозреваемого в подрыве авто с человеком допросили потерпевшего и начали допрос свидетелей
О допросе сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Харькова.
По данным суда, обвиняемый своей вины полностью не признает.
"Учитывая состояние здоровья пострадавшего от взрыва, суд 4 декабря допросил последнего путем видеоконференции, - говорится в сообщении. - В деле имеются 14 свидетелей, проведения допросов которых планируется на последующих заседаниях".
Следующее рассмотрение дела назначено на 14:00 8 января.
Как сообщалось ранее, в конце апреля 2019 нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси. В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы.
Мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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