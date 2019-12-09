09.12.2019 16:51

Суд по видео допросил потерпевшего водителя такси, ставшего инвалидом по вине неадеквата

По делу в отношении подозреваемого в подрыве авто с человеком допросили потерпевшего и начали допрос свидетелей



://hk.npu.gov.ua/

О допросе сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Харькова.

По данным суда, обвиняемый своей вины полностью не признает.

"Учитывая состояние здоровья пострадавшего от взрыва, суд 4 декабря допросил последнего путем видеоконференции, - говорится в сообщении. - В деле имеются 14 свидетелей, проведения допросов которых планируется на последующих заседаниях".

Следующее рассмотрение дела назначено на 14:00 8 января.

Как сообщалось ранее, в конце апреля 2019 нетрезвый злоумышленник бросил гранату в окно машины такси. В результате взрыва 45-летний водитель автомобиля получил тяжелые травмы.

Мужчине инкриминируется незаконное хранение взрывного устройства, покушение на умышленное убийство и умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15 п. 5,7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст. 194 УК Украины). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.