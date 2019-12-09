Главная Новости Криминал и происшествия Пьянка закончилась в больнице: собутыльник неожиданно схватил нож
09.12.2019  18:05   

Пьянка закончилась в больнице: собутыльник неожиданно схватил нож

Злоумышленником оказался 36-летний безработный односельчанин пострадавшего, ранее судимый за совершение кражи.


// Нацполиция

8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Лозовскую районную больницу был доставлен 34-летний житель села Красный Кут с ранением живота. Мужчину прооперировали, сейчас он находится на лечении.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что еще утром 8 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Через некоторое время между ними возник словесный конфликт. В результате 36-летний мужчина схватил нож, который находился рядом, и нанес потерпевшему удар в живот.

Следователь Лозовского отдела полиции сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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