09.12.2019 18:05

Пьянка закончилась в больнице: собутыльник неожиданно схватил нож

Злоумышленником оказался 36-летний безработный односельчанин пострадавшего, ранее судимый за совершение кражи.



// Нацполиция

8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в Лозовскую районную больницу был доставлен 34-летний житель села Красный Кут с ранением живота. Мужчину прооперировали, сейчас он находится на лечении.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что еще утром 8 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого. Мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Через некоторое время между ними возник словесный конфликт. В результате 36-летний мужчина схватил нож, который находился рядом, и нанес потерпевшему удар в живот.



Следователь Лозовского отдела полиции сообщил злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.