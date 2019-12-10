10.12.2019 08:21

На Холодной Горе сбили насмерть пешехода (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.



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Авария произошла 9 декабря около 16:30 на улице Полтавский Шлях.



По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Opel» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм пешеход скончался.



Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



