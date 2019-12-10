На Холодной Горе сбили насмерть пешехода (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
Авария произошла 9 декабря около 16:30 на улице Полтавский Шлях.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Opel» допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход скончался.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
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