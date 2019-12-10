Перед мясокомбинатом – ДТП из четырех машин (ВИДЕО, ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 10 декабря На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 10 декабря В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.