Перед мясокомбинатом – ДТП из четырех машин (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 9 декабря около восьми часов вечера на пр. Гагарина, 100.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mitsubishi, Renault, Skoda, и Chevrolet.
Пострадавших в столкновении нет.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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