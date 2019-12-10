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10.12.2019  08:44   

Перед мясокомбинатом – ДТП из четырех машин (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 9 декабря около восьми часов вечера на пр. Гагарина, 100.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Mitsubishi, Renault, Skoda, и Chevrolet.

Пострадавших в столкновении нет.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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