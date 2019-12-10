В Харькове сгорел частный гараж (ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Новобаварского района.
О пожаре на территории частного домовладения по ул Маковского, 2, спасателям сообщили 9 декабря в 20:09.
К месту происшествия выехали 3 отделения пожарно-спасательной службы и 1 отделение учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты Украины.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс в котором находился автомобиль ВАЗ 21099. Общая площадь пожара составила около 80 кв.м.
В 20:21 пожар был локализован, а в 23:28 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.
Причина возникновения пожара устанавливается
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
влажн.:
давл.:
ветер: