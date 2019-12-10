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10.12.2019  10:08   

В Харькове сгорел частный гараж (ВИДЕО)

Спасатели ликвидировали пожар в частном гараже Новобаварского района.


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О пожаре на территории частного домовладения по ул Маковского, 2, спасателям сообщили 9 декабря в 20:09.

К месту происшествия выехали 3 отделения пожарно-спасательной службы и 1 отделение учебной пожарно-спасательной части Национального университета гражданской защиты Украины.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен гаражный бокс в котором находился автомобиль ВАЗ 21099. Общая площадь пожара составила около 80 кв.м.

В 20:21 пожар был локализован, а в 23:28 полностью ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Причина возникновения пожара устанавливается

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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