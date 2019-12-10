BMW протаранила столб перед пешеходным переходом на Павловом Поле (ФОТО)

10 декабря около 00:40 патрульным сообщили о ДТП на пр. Науки, 12.
Участниками столкновения стали автомобили: BMW и Audi.
От удара «немца» выбросило на тротуар перед пешеходным переходом, где он врезался в столб.
По предварительной информации, в результате дорожнотраспортного происшествия пострадали оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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