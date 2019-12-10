Главная Новости Криминал и происшествия BMW протаранила столб перед пешеходным переходом на Павловом Поле (ФОТО)
10.12.2019  10:57   

BMW протаранила столб перед пешеходным переходом на Павловом Поле (ФОТО)

10 декабря около 00:40 патрульным сообщили о ДТП на пр. Науки, 12.


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Участниками столкновения стали автомобили: BMW и Audi.

От удара «немца» выбросило на тротуар перед пешеходным переходом, где он врезался в столб.

По предварительной информации, в результате дорожнотраспортного происшествия пострадали оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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