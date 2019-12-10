10.12.2019 11:22

На 23 Августа автомобиль врезался в столб: пострадали 4 человека

Авария произошла 10 декабря около 5:40.



// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в районе дома 79 по ул. 23 Августа водитель автомобиля Toyota не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и трех пассажиров автомобиля Toyota.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.