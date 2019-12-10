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10.12.2019  11:22   

На 23 Августа автомобиль врезался в столб: пострадали 4 человека

Авария произошла 10 декабря около 5:40.


// Патрульная полиция

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в районе дома 79 по ул. 23 Августа водитель автомобиля Toyota не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и трех пассажиров автомобиля Toyota.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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