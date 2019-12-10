На 23 Августа автомобиль врезался в столб: пострадали 4 человека

Авария произошла 10 декабря около 5:40.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, в районе дома 79 по ул. 23 Августа водитель автомобиля Toyota не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя и трех пассажиров автомобиля Toyota.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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