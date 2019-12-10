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10.12.2019  11:44   

Полиция ищет подростка, который ушел из дома в шортах (ФОТО)

Работники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Романа Редько, 2002 года рождения.


// Facebook

Парень 9 декабря около 08:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Роман худощавого телосложения, рост 155 см, волосы короткие русые.

Был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черные штаны и футболку.

«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 7483233, (057) 7487350, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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