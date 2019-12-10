Полиция ищет подростка, который ушел из дома в шортах (ФОТО)

Работники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Романа Редько, 2002 года рождения.
Парень 9 декабря около 08:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Роман худощавого телосложения, рост 155 см, волосы короткие русые.
Был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черные штаны и футболку.
«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 7483233, (057) 7487350, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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