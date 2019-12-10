10.12.2019 11:44

Полиция ищет подростка, который ушел из дома в шортах (ФОТО)

Работники Харьковского отдела полиции устанавливают местонахождение Романа Редько, 2002 года рождения.



// Facebook

Парень 9 декабря около 08:00 ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.



Роман худощавого телосложения, рост 155 см, волосы короткие русые.



Был одет в синюю футболку, зеленые шорты, при себе имел черные штаны и футболку.



«Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Харьковский отдела полиции по телефонам: (057) 7483233, (057) 7487350, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.