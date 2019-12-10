10.12.2019 12:54

Суд разрешил арестовать иностранца, организовавшего бордель на Рымарской

Дзержинский райсуд Харькова дал разрешение на задержание и доставку в суд человека, который развивал сеть борделей в историческом тихом центре Первой столицы



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Суд рассмотрел ходатайство следователя о разрешении на задержание с целью поводу уроженца Астрахани (Россия), который является гражданином Израиля, однако имеет вид на жительство в Украине. Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 303 УК Украины (принуждение или вовлечение в занятие проституцией, то есть предоставление сексуальных услуг за плату путем применения насилия или угрозы его применения, уничтожения или повреждения имущества, шантажа или обмана).

Следователь отметил, что во время досудебного расследования установлено, что в начале 2012 года к подозреваемому, который уже имел опыт организации притонов, обратился гражданин Украины. Мужчина просил содействовать деятельности ничего клуба "Белый какаду" на улице Рымарской, 19, где оказывались интимные услуги, а также помогать в создании новых борделей.

Израильтянин выразил свое согласие и с января 2012 года по октябрь 2013 принимал активное участие в противоправной деятельности.

2 декабря 2012 мужу сообщили о подозрении. 6 декабря 2013 подозреваемый сбежал из Украины и до сегодняшнего дня не возвращался. 12 декабря 2013 был объявлен в международный розыск. 16 января 2014 расследования приостановили до установления местонахождения израильтянина.

Суд принял ходатайство полиции удовлетворить и предоставить разрешение на задержание подозреваемого для доставки в суд и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.