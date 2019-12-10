10.12.2019 16:31

Под Харьковом сбили военнослужащего: пострадавший в коме, водитель сбежал

Сообщение об аварии в городе Чугуеве поступило в полицию 8 декабря около 1:45.



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На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» неизвестный автомобиль сбил 21-летнего пешехода, жителя Полтавской области. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.

В местных пабликах сообщают, что пострадавший – 21-летний военнослужащий.

В пресс-центре Министерства обороны Украины в Харьковской области информацию подтвердили изданию NewsRoom и рассказали, что сейчас боец в военном госпитале. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Пострадавший солдат находится в коме и на искусственной вентиляции легких. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое и оказывают военнослужащему необходимую помощь.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и личность водителя устанавливаются.



Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в Чугуевский отдела полиции по телефону: 102, (057) 46-220-23 или другим удобным способом.