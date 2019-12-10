Под Харьковом сбили военнослужащего: пострадавший в коме, водитель сбежал

Сообщение об аварии в городе Чугуеве поступило в полицию 8 декабря около 1:45.
На автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» неизвестный автомобиль сбил 21-летнего пешехода, жителя Полтавской области. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в районную больницу.
В местных пабликах сообщают, что пострадавший – 21-летний военнослужащий.
В пресс-центре Министерства обороны Украины в Харьковской области информацию подтвердили изданию NewsRoom и рассказали, что сейчас боец в военном госпитале. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра. Пострадавший солдат находится в коме и на искусственной вентиляции легких. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое и оказывают военнослужащему необходимую помощь.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и личность водителя устанавливаются.
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться в Чугуевский отдела полиции по телефону: 102, (057) 46-220-23 или другим удобным способом.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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